Lecce | è fatta per Adjapong | arriva in prestito con diritto di riscatto

Il Lecce ha concluso l'operazione con il Sassuolo per Claud Adjapong che arriva in prestito con diritto di riscatto Claud Adjapong è praticamente un nuovo giocatore del Lecce secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com. Pantaleo Corvino, direttore responsabile dell'area tecnica del club giallorosso, ha infatti trovato l'accordo con il Sassuolo, proprietario del cartellino del giocatore. Il difensore classe 1998 arriverà in prestito con diritto di riscatto: le cifre dell'operazione restano ancora però da definire. Adjapong partirà già oggi per trasferirsi a Lecce e conoscere i nuovi compagni.

Blog: Calciomercato: gli acquisti ufficiali al momento

ANDREA RISPOLI (Crotone) dal Lecce Acquisto a titolo definitivo ... e ha firmato un contratto fino al 2025 NICOLA RAVAGLIA (Samp), svincolato Nove anni fa l'esordio in Serie A, adesso un'altra chance ...

