L'assassino di John Lennon chiede scusa a Yoko Ono dopo 40 anni (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'assassino di John Lennon chiede scusa alla vedova, Yoko Ono, dopo 40 anni dal suo spregevole gesto. Spiega anche le sue motivazioni Era l' 8 Dicembre 1980. Questa data non verrà mai dimenticata da tutti i fan del gruppo più famoso del mondo, i Beatles, e non solo. John Lennon era a New York; dopo …

Agenzia_Ansa : L'assassino di John Lennon, Mark David Chapman, ha chiesto scusa alla vedova Yoko Ono a quarant'anni dall'omicidio… - Danireport : Yoko Ono continua ad opporsi alla libertà vigilata per l'assassino di John, mi meraviglia, una pacifista come lei - cjmimun : A 40 anni dall`omicidio di John Lennon, l`assassino della star dei Beatles ha chiesto scusa alla vedova del cantante britannico, Yoko Ono. - LauraCarriesOn : John Lennon, 40 anni dopo l'assassino chiede scusa a Yoko Ono e confessa: «L'ho fatto per la gloria» -… - EsuleMazzini : Esempio di giustizia seria, altro che in Italia L'assassino di John Lennon da 40 anni non esce dal carcere, altro c… -

