Guai per Serena Grandi | due anni di reclusione

Due anni e due mesi di reclusione: ecco i Guai per Serena Grandi. E' il risultato della vicenda che la vedeva coinvolta per non aver conservato i registri contabili della 'La locanda di Miranda' a Borgo San Giuliano (Rn). Per questo reato il tribunale di Rimini gli ha inflitto una condanna di reclusione di 2 anni e 2 mesi come pena per il crac della società 'Donna Serena srl', con cui è stato gestito appunto il ristorante. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino che rende anche noto il tipo di accusa. Oltre alla mancanza della conservazione dei documenti, che bisogna preservare per obbligo di legge, Serena Grandi è stata ...

L’attrice deve anche rispondere della mancata presentazione dei libri contabili (che per leggi ogni proprietario di un ristorante deve avere). Serena Grandi condannata: i dettagli Serena Grandi si ...

Serena Grandi condannata a due anni di reclusione

Per un lungo periodo di tempo è stata una vera icona di sensualità ... Ora però la sexy showgirl che è stata lanciata da Tinto Brass finisce in guai seri. È Il Resto del Carlino che ricostruisce ...

