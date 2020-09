Google Meet migliora il workflow integrando questa nuova funzione (Di mercoledì 23 settembre 2020) Google Meet annuncia l’integrazione con Jamboard per rendere più semplice il workflow in remoto tramite l’ausilio di una lavagna digitale L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 23 settembre 2020)annuncia l’integrazione con Jamboard per rendere più semplice ilin remoto tramite l’ausilio di una lavagna digitale L'articolo proviene da TuttoAndroid.

harryshesfive_ : @MathyldexLouis per fortuna mi ha solo chiesto come si usasse google meet - Sara_Pad : Google Meet ti ringrazio per la funzione 'sfocatura sfondo'. Se posso consigliare non sarebbe male anche 'sfocatura faccia'. - lostinseokjin : Non ci credo che sto scaricando di nuovo google classroom e google meet. Ho già il fegato che sta per esplodere per… - pianetaurano : Laboratorio online “BI+ Visibilità Day. Le persone bisessuali si raccontano' oggi dalle 21.00 - nell'ambito delle… - janayaslvdr : @itsbergh @RTAnne31 google meet na dis HAHAHAHAAHAHHAAHAHAHAHAHAHHAHSHAHA -

Ultime Notizie dalla rete : Google Meet Google Meet: arriva finalmente la tanto attesa opzione Tecnoandroid Su Google Meet ci si sta in 49+1, tutti insieme

Google Meet: come sfocare lo sfondo nelle chiamate

Basta un click per attivare la sfocatura dello sfondo durante le videochiamate e le riunioni su Google Meet: la novità è in fase di rollout. Basta un click per attivare la sfocatura dello sfondo duran ...

