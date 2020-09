Francesco Oppini fidanzata | ‘Se succede qualcosa irrompo al GF’

GrandeFratello : Serata di nuovi ingressi nella Casa di #GFVIP. Varcheranno la Porta Rossa: Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Ste… - ladyinlavender9 : RT @jjessiic4: “Ma tu stai scherzando o cosa?” “Ma voi state scherzando” “No voi,io sto parlando con te,non c’è nessun’altro direi” France… - blink182ss : RT @elickzs: Francesco Maria Oppini sei VITA, STO PIEGATA #gfvip - hereiscielo : RT @elickzs: Francesco Maria Oppini sei VITA, STO PIEGATA #gfvip - blink182ss : RT @jjessiic4: “Ma tu stai scherzando o cosa?” “Ma voi state scherzando” “No voi,io sto parlando con te,non c’è nessun’altro direi” France… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Oppini

La bella Cristina Tomasini, che di Francesco Oppini è la fidanzata, parla del loro rapporto ed anche della illustre suocera, Alba Parietti. Tra i concorrenti del GF Vip 2020 c’è anche Francesco Oppini ...La discussione per la scelta del menù continua in salotto e questa volta è Francesco Oppini che tenta di far ragionare la modella spiegandole che il suo comportamento non è in linea con una convivenza ...