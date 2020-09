Fiumicino, alcuni NCC non gradiscono i controlli della Polizia Locale: due aggressioni in pochi giorni (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Purtroppo siamo costretti a registrare un’altra aggressione subita da uno dei nostri agenti in servizio in aeroporto”. Lo dichiara la comandante della Polizia Locale, Lucia Franchini. “In questo periodo di scarsa affluenza in aeroporto – continua Franchini – la concorrenza per accaparrarsi quei pochi clienti che ci sono è diventata più spietata provocando picchi di aggressività non più tollerabili”. “Nel giro di pochi giorni abbiamo registrato due aggressioni contro i nostri agenti – spiega Franchini -. La prima, per fortuna, solo verbale, ma che ci ha costretti comunque a sporgere denuncia per minacce. La seconda è avvenuta ieri ed è costata 5 giorni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Purtroppo siamo costretti a registrare un’altra aggressione subita da uno dei nostri agenti in servizio in aeroporto”. Lo dichiara la comandante, Lucia Franchini. “In questo periodo di scarsa affluenza in aeroporto – continua Franchini – la concorrenza per accaparrarsi queiclienti che ci sono è diventata più spietata provocando picchi di aggressività non più tollerabili”. “Nel giro diabbiamo registrato duecontro i nostri agenti – spiega Franchini -. La prima, per fortuna, solo verbale, ma che ci ha costretti comunque a sporgere denuncia per minacce. La seconda è avvenuta ieri ed è costata 5...

CorriereCitta : Fiumicino, alcuni NCC non gradiscono i controlli della Polizia Locale: due aggressioni in pochi giorni - AntoVampi : Rientrando a Roma, domenica sera, a Fiumicino,mi sono soffermata su alcuni “oggettini” preziosi che hanno inspiegab… - margotwist : RT @brotesverdeshou: Il ministro Abalos non controlla Barajas. Italia sì. I test vengono effettuati negli aeroporti su viaggiatori provenie… - marisanba1 : RT @brotesverdeshou: Il ministro Abalos non controlla Barajas. Italia sì. I test vengono effettuati negli aeroporti su viaggiatori provenie… - brotesverdeshou : Il ministro Abalos non controlla Barajas. Italia sì. I test vengono effettuati negli aeroporti su viaggiatori prove… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino alcuni Fiumicino, alcuni NCC non gradiscono i controlli della Polizia Locale: due aggressioni in pochi giorni Il Corriere della Città Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: 110 ricoveri, 14 pazienti in terapia intensiva

Alcune hanno fatto ritorno nella propria abitazione ... policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. A Fiumicino il sindaco Esterino Montino ha messo in guardia i cittadini per i ...

Crisi degli aerei: Lufthansa taglia voli e posti di lavoro, migliorano solo i ritardi

Il Covid ha inferto un colpo durissimo al traffico aereo. I dati lasciano poco spazio ai commenti: in Europa, ad aprile vi sono stati fino al -89% di voli in meno rispetto allo stesso mese del 2019. L ...

Alcune hanno fatto ritorno nella propria abitazione ... policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. A Fiumicino il sindaco Esterino Montino ha messo in guardia i cittadini per i ...Il Covid ha inferto un colpo durissimo al traffico aereo. I dati lasciano poco spazio ai commenti: in Europa, ad aprile vi sono stati fino al -89% di voli in meno rispetto allo stesso mese del 2019. L ...