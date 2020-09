Fenomeno Ferragni su Rai2 con Simona Ventura: conferenza stampa in diretta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sta per iniziare al Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma la conferenza stampa di presentazione di Fenomeno Ferragni, la serata speciale che Rai2 dedicherà il 5 ottobre a Chiara Ferragni. Blogo la seguirà in tempo reale. Previsti gli interventi della conduttrice dell’evento Simona Ventura, di Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, e di Ludovico Di Meo, direttore Rai2. Fenomeno Ferragni prevede la messa in onda del film Unposted, presentato lo scorso anno al Festival del cinema di Venezia e che si è guadagnato anche la canditaura ai Nastri d’argento, e un’intervista inedita della Ventura alla Ferragni. ... Leggi su blogo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sta per iniziare al Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma ladi presentazione di, la serata speciale chededicherà il 5 ottobre a Chiara. Blogo la seguirà in tempo reale. Previsti gli interventi della conduttrice dell’evento, di Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, e di Ludovico Di Meo, direttoreprevede la messa in onda del film Unposted, presentato lo scorso anno al Festival del cinema di Venezia e che si è guadagnato anche la canditaura ai Nastri d’argento, e un’intervista inedita dellaalla. ...

cpauniroma4 : Rai, Prix Italia: ''Fenomeno Ferragni'' e ''Stranger tape in town'' - bbbnzl30 : Magari farà il fenomeno quest'anno Ma senza i social e senza la moglie, la Chiara Ferragni dei poveri, Morata gioch… - BuboZelmo : RT @BuboZelmo: @IlPrimatoN 40 - 50 anni fa questo nemmeno avrebbe portato i giornali alle edicole. Oggi ce lo propinano come fenomeno gior… - BuboZelmo : @IlPrimatoN 40 - 50 anni fa questo nemmeno avrebbe portato i giornali alle edicole. Oggi ce lo propinano come feno… -

Ultime Notizie dalla rete : Fenomeno Ferragni Prix Italia: Fenomeno Ferragni - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Prix Italia: Fenomeno Ferragni

Il 5 ottobre su Rai2 una serata speciale dedicata interamente al “Fenomeno Ferragni”. Con Simona Ventura ma soprattutto con l’icona mondiale Chiara Ferragni vedremo il film “Unposted” che, dopo essers ...

Rai, Prix Italia: "Fenomeno Ferragni" e "Stranger tape in town"

La vigilia della 72esima edizione del Prix Italia si apre con un grande evento: alle 15.30 di mercoledì 23 settembre al MAXXI di Roma, Rai2 presenta “Fenomeno Ferragni”, una serata speciale dedicata a ...

Il 5 ottobre su Rai2 una serata speciale dedicata interamente al “Fenomeno Ferragni”. Con Simona Ventura ma soprattutto con l’icona mondiale Chiara Ferragni vedremo il film “Unposted” che, dopo essers ...La vigilia della 72esima edizione del Prix Italia si apre con un grande evento: alle 15.30 di mercoledì 23 settembre al MAXXI di Roma, Rai2 presenta “Fenomeno Ferragni”, una serata speciale dedicata a ...