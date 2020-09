Coronavirus: Fauci, 'su asintomatici abbiamo sbagliato, da loro fino a 50% contagi' (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 set. (Adnkronos Salute) - Sui contagiati da Coronavirus Sars-CoV-2 asintomatici "abbiamo sbagliato. Quello che non sapevamo all'inizio era che circa il 40-45% dei casi è asintomatico. E recenti studi mostrano che forse fino al 50% delle trasmissioni avviene da una persona asintomatica a una persona non infetta". A riconsiderare il ruolo degli asintomatici è uno dei massimi esperti mondiali di malattia infettive, Anthony Fauci, componente di punta della task force anti Covid-19 della Casa Bianca. "Non possiamo ignorare l'infezione da Sars-Cov-2 asintomatica", dichiara in una lunga intervista a una delle riviste di riferimento della comunità scientifica, il 'Bmj - British Medical Journal', "perché questa è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 set. (Adnkronos Salute) - Suiati daSars-CoV-2. Quello che non sapevamo all'inizio era che circa il 40-45% dei casi è asintomatico. E recenti studi mostrano che forseal 50% delle trasmissioni avviene da una persona asintomatica a una persona non infetta". A riconsiderare il ruolo degliè uno dei massimi esperti mondiali di malattia infettive, Anthony, componente di punta della task force anti Covid-19 della Casa Bianca. "Non possiamo ignorare l'infezione da Sars-Cov-2 asintomatica", dichiara in una lunga intervista a una delle riviste di riferimento della comunità scientifica, il 'Bmj - British Medical Journal', "perché questa è ...

