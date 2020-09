Calciomercato Juventus, nuova occasione in uscita dal Chelsea (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l’ufficialità dell’acquisizione di Alvaro Morata, la Juventus scruta la situazione del Calciomercato. Il diktat imposto dalle disponibilità economiche limitate causa emergenza sanitaria rimane “cedere prima di acquistare”. Ma come spesso sentiamo dire, il mercato si fa anche sulle occasioni improvvise, che potrebbero capitare da un giorno all’altro. In questo caso l’occasione si potrebbe presentare dall’Inghilterra, più precisamente Londra sponda Chelsea. Dopo la cessione di Luca Pellegrini e le voci sulle possibili partenze di Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, i bianconeri potrebbero sfruttare un’opportunità che si starebbe presentando nel reparto difensivo. Con il modulo proposto da Andrea Pirlo, e la difesa a 3, un ulteriore innesto ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l’ufficialità dell’acquisizione di Alvaro Morata, lascruta la situazione del. Il diktat imposto dalle disponibilità economiche limitate causa emergenza sanitaria rimane “cedere prima di acquistare”. Ma come spesso sentiamo dire, il mercato si fa anche sulle occasioni improvvise, che potrebbero capitare da un giorno all’altro. In questo caso l’si potrebbe presentare dall’Inghilterra, più precisamente Londra sponda. Dopo la cessione di Luca Pellegrini e le voci sulle possibili partenze di Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, i bianconeri potrebbero sfruttare un’opportunità che si starebbe presentando nel reparto difensivo. Con il modulo proposto da Andrea Pirlo, e la difesa a 3, un ulteriore innesto ...

