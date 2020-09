Calcio, le rose di maggiore valore: nessuna italiana in top 10 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Liverpool è la rosa calcistica di maggiore valore. I campioni d’Inghilterra capeggiano la classifica stilata da Transfermarkt con un valore complessivo di 987.7 milioni di sterline (oltre un miliardo di euro). I reds si mettono così davanti a Manchester City e Barcellona. Solo quinto il Real Madrid che precede i campioni d’Europa del Bayern Monaco, poco più di 800 milioni di euro. Attardate le italiane, undicesima l’Inter con 717 milioni, davanti alla Juventus (647 milioni). Al 15esimo posto c’e’ il Napoli (577), mentre il Milan si piazza al 19esimo posto (417). Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Liverpool è la rosa calcistica di. I campioni d’Inghilterra capeggiano la classifica stilata da Transfermarkt con uncomplessivo di 987.7 milioni di sterline (oltre un miliardo di euro). I reds si mettono così davanti a Manchester City e Barcellona. Solo quinto il Real Madrid che precede i campioni d’Europa del Bayern Monaco, poco più di 800 milioni di euro. Attardate le italiane, undicesima l’Inter con 717 milioni, davanti alla Juventus (647 milioni). Al 15esimo posto c’e’ il Napoli (577), mentre il Milan si piazza al 19esimo posto (417).

The_Rose_Tattoo : Come volevasi dimostrare l'italiano medio da ieri si consola sulle elezioni con risultati disattesi parlando di… - sportparma : Parma Femminile, al via al “Noce” l’attività dei tre gruppi di Esordienti Under 12 con raduni e test fisiologici. Le - lungoparma : Eccellenza 2020/2021: le rose delle squadre parmensi: Dopo tanti mesi di stop forzato, sta per tornare lo spettacol… - davirez17 : @SantucciFulvio Con la differenza che ora chi sta indagando è la GdF e non il Palazzo del calcio. L’ultima volta ch… - RGarinella : #Perugia #calcio #mercato Molto vicino #Embalo. Il suo agente Beppe #Accardi sarebbe in #Belgio per trattarne la… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio rose Calcio, le rose di maggiore valore: nessuna italiana in top 10 Sportface.it Verso la prima di campionato: speranze per Novakovich

Ancora quattro giorni e poi i canarini di Alessandro Nesta spiccheranno il volo per iniziare il decimo campionato di Serie B della loro storia. Ormai possiamo dire che la squadra giallazzurra è una ve ...

Calcio, le rose di maggiore valore: nessuna italiana in top 10

Il Liverpool è la rosa calcistica di maggiore valore. I campioni d’Inghilterra capeggiano la classifica stilata da Transfermarkt con un valore complessivo di 987.7 milioni di sterline (oltre un miliar ...

Ancora quattro giorni e poi i canarini di Alessandro Nesta spiccheranno il volo per iniziare il decimo campionato di Serie B della loro storia. Ormai possiamo dire che la squadra giallazzurra è una ve ...Il Liverpool è la rosa calcistica di maggiore valore. I campioni d’Inghilterra capeggiano la classifica stilata da Transfermarkt con un valore complessivo di 987.7 milioni di sterline (oltre un miliar ...