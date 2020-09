Bartolo: «Solidarietà obbligatoria, ma solo per i rimpatri» (Di mercoledì 23 settembre 2020) «Sono deluso, amareggiato da quanto ho sentito. Quando von der Leyen ha detto che avrebbe abolito il regolamento di Dublino mi aspettavo che sarebbero finalmente cominciati i ricollocamenti obbligatori, invece la solidarietà di cui si parla non è verso i migranti, bensì verso gli Stati membri: solidarietà per i rimpatri. Mi sembra inaccettabile. Stiamo parlando di esseri umani ma a volte dimentichiamo che a prescindere dal motivo per cui lo fanno, guerra o fame che sia, queste persone sono costrette … Continua L'articolo Bartolo: «Solidarietà obbligatoria, ma solo per i rimpatri» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 23 settembre 2020) «Sono deluso, amareggiato da quanto ho sentito. Quando von der Leyen ha detto che avrebbe abolito il regolamento di Dublino mi aspettavo che sarebbero finalmente cominciati i ricollocamenti obbligatori, invece la solidarietà di cui si parla non è verso i migranti, bensì verso gli Stati membri: solidarietà per i. Mi sembra inaccettabile. Stiamo parlando di esseri umani ma a volte dimentichiamo che a prescindere dal motivo per cui lo fanno, guerra o fame che sia, queste persone sono costrette … Continua L'articolo: «Solidarietà, maper i» proviene da il manifesto.

EREpifania : RT @globalistIT: Bartolo critico sul piano migranti: 'Non è la solidarietà che mi aspettavo dalla Commissione' - AndreaMarano11 : RT @globalistIT: Bartolo critico sul piano migranti: 'Non è la solidarietà che mi aspettavo dalla Commissione' - tittimaestra : RT @globalistIT: Bartolo critico sul piano migranti: 'Non è la solidarietà che mi aspettavo dalla Commissione' - SimonettaCom : RT @globalistIT: Bartolo critico sul piano migranti: 'Non è la solidarietà che mi aspettavo dalla Commissione' - MaxPas_61 : RT @globalistIT: Bartolo critico sul piano migranti: 'Non è la solidarietà che mi aspettavo dalla Commissione' -

Ultime Notizie dalla rete : Bartolo Solidarietà L’appello di Bartolo e 20 medici eurodeputati: all’Europa serve una cooperazione sanitaria solidale Corriere della Sera