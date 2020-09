Atletico Madrid, ufficiale l’acquisto di Luis Suarez dal Barcellona (Di giovedì 24 settembre 2020) È ufficiale l’acquisto di Luis Suarez da parte dell’Atletico Madrid. A mezzanotte è arrivato l’annuncio dei colchoneros, che hanno così prelevato l’attaccante dal Barcellona. Per quanto riguarda le cifre, 6 milioni andranno ai blaugrana per l’uruguaiano che nel frattempo in Italia è al centro della vicenda legata al suo esame-farsa a Perugia. Questo il comunicato ufficiale dei catalani: “FC Barcellona e l’Atletico Madrid hanno trovato l’accordo per la cessione del calciatore Luis Suarez. La squadra madrilena pagherà al Barcellona 6 milioni di euro in parti variabili (bonus ndr.). Il ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Èl’acquisto dida parte dell’. A mezzanotte è arrivato l’annuncio dei colchoneros, che hanno così prelevato l’attaccante dal. Per quanto riguarda le cifre, 6 milioni andranno ai blaugrana per l’uruguaiano che nel frattempo in Italia è al centro della vicenda legata al suo esame-farsa a Perugia. Questo il comunicatodei catalani: “FCe l’hanno trovato l’accordo per la cessione del calciatore. La squadra madrilena pagherà al6 milioni di euro in parti variabili (bonus ndr.). Il ...

