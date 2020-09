**Voto Veneto: M5S non ce la fa, è fuori dal consiglio regionale** (Di martedì 22 settembre 2020) Treviso, 22 set. (Adnkronos) - Il Movimento 5 Stelle non ce l'ha fatta in Veneto, dove ha stravinto il governatore leghista, Luca Zaia. A spoglio quasi ultimato - mancano 12 sezioni - il candidato del Movimento, Enrico Cappelletti, non è stato eletto perché la sua lista del M5S non ha superato le soglie di sbarramento, attestandosi al 2,7% circa, quando il limite per lista è il 3%. L'ultima simulazione dell'Osservatorio elettorale del consiglio regionale Veneto, pubblicata alle 6.40 con 4.687 sezioni scrutinate su 4.751, conferma il caso: alla coalizione che sosteneva Zaia andranno 41 posti in consiglio, a quella che sosteneva il candidato Pd, Arturo Lorenzoni, andranno 8 seggi. Al Movimento Cinque Stelle zero. Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Treviso, 22 set. (Adnkronos) - Il Movimento 5 Stelle non ce l'ha fatta in, dove ha stravinto il governatore leghista, Luca Zaia. A spoglio quasi ultimato - mancano 12 sezioni - il candidato del Movimento, Enrico Cappelletti, non è stato eletto perché la sua lista del M5S non ha superato le soglie di sbarramento, attestandosi al 2,7% circa, quando il limite per lista è il 3%. L'ultima simulazione dell'Osservatorio elettorale delregionale, pubblicata alle 6.40 con 4.687 sezioni scrutinate su 4.751, conferma il caso: alla coalizione che sosteneva Zaia andranno 41 posti in, a quella che sosteneva il candidato Pd, Arturo Lorenzoni, andranno 8 seggi. Al Movimento Cinque Stelle zero.

riotta : Dove centrodestra si presenta con volto moderato e non populista urlante @GiovanniToti #Liguria @zaiapresidente… - gennaromigliore : Campania, Toscana, Liguria, Veneto, Marche e Puglia. De Luca, Giani, Massardo, Sbrollini, Mangialardi e Scalfarotto… - lucianonobili : Sono felice di essere stato al fianco della mia amica @DaniSbrollini che in #Veneto ha condotto una campagna a viso… - MDolcinelli : Io qua mi tengo lontanissimo dalla politica e dalle analisi politiche serie, ma lasciatemi dire che sto leggendo de… - TV7Benevento : **Voto Veneto: M5S non ce la fa, è fuori dal consiglio regionale**... -