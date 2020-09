Vidal, speriamo di vincere tanto, forza Inter (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 22 SET - "Ho intrapreso questa nuova avventura con grande entusiasmo. Grazie all'Inter per credere in me, grazie al club e ai miei nuovi compagni per questo caloroso benvenuto. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 22 SET - "Ho intrapreso questa nuova avventura con grande entusiasmo. Grazie all'per credere in me, grazie al club e ai miei nuovi compagni per questo caloroso benvenuto. ...

PieroPradelli : @Gazzetta_it Un giornale dice il nuovo Davids, voi Vidal. Decidetevi. Speriamo non sbagli la prossima partita altrimenti chi diventa? - cristia14596897 : @Gazzetta_it ma questa volta vidal è dell'inter! speriamo che la juve affossi! - vincenzodesa : @Delirio897J @pcorctoisro Secondo me Culuseschi è una mezzala infatti. Ma siamo campioni di adattamento. Abbiamo fa… - edcguitar : @MatteDj23 Speriamo che Vidal dopo averli visti non abbia cambiato idea. - dinny_costa : #vidal fa parte di quella #Juve che un po’ mi scoccia vedere con la casacca interista...ad esempio di #Conte me ne… -