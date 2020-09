Uomo uccide la propria fidanzata e ne mangia i resti (Di martedì 22 settembre 2020) Un Uomo è accusato di aver ucciso la fidanzata e di averne mangiato i pezzi. La tragedia rievoca un classico film dell’orrore: Hannibal Lecter. Era il 1991 quando per la prima volta nelle sale cinematografiche usciva Il Silenzio degli Innocenti, film cult che diede origine ad uno dei personaggi più ambigui ma al contempo imitato nel … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 settembre 2020) Unè accusato di aver ucciso lae di averneto i pezzi. La tragedia rievoca un classico film dell’orrore: Hannibal Lecter. Era il 1991 quando per la prima volta nelle sale cinematografiche usciva Il Silenzio degli Innocenti, film cult che diede origine ad uno dei personaggi più ambigui ma al contempo imitato nel … L'articolo proviene da YesLife.it.

chetempochefa : “In Italia in media ogni due o tre giorni un uomo uccide una donna, compagna, figlia, amante, sorella, ex. Magari i… - Agenzia_Ansa : Aggredisce due #carabinieri, uno spara e lo uccide. E' accaduto nella notte a #Roma, nei pressi dell' #Eur. L'uomo,… - AlviseContarini : RT @Sanfello: Il proiettile di ghiaccio, delitto perfetto, uccide la sua vittima per poi sciogliersi senza lasciare prove. Pensate al genio… - giodoglio : @La7tv Come chi uccide un uomo morto... - LaStampa : Taranto, badante (pregiudicato) uccide l’uomo di cui si occupa: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo uccide Taranto, badante (pregiudicato) uccide l’uomo di cui si occupa: arrestato La Stampa LUTTO, Ucciso arbitro Serie C De Santis. Nicchi: "Affranti"

Assieme a lui uccisa anche la compagna Eleonora Manta. I due sono stati raggiunti da numerose coltellate nell’abitazione in cui abitava l’uomo. Ancora poche le informazioni, ma alcuni testimoni hanno ...

Omicidio a Lecce, ucciso l'arbitro Daniele De Santis. Aveva arbitrato il Piacenza quattro volte negli ultimi anni

Tragedia nella notte a Lecce, il quotato arbitro di Lega Pro, Daniele De Santis (33 anni), è stato trovato assassinato nella sua abitazione insieme alla sua fidanzata, Eleonora Manta. De Santis sarebb ...

Assieme a lui uccisa anche la compagna Eleonora Manta. I due sono stati raggiunti da numerose coltellate nell’abitazione in cui abitava l’uomo. Ancora poche le informazioni, ma alcuni testimoni hanno ...Tragedia nella notte a Lecce, il quotato arbitro di Lega Pro, Daniele De Santis (33 anni), è stato trovato assassinato nella sua abitazione insieme alla sua fidanzata, Eleonora Manta. De Santis sarebb ...