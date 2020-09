"Twitter non fa abbastanza per proteggere le donne dalla violenza e dalle molestie online". La denuncia di Amnesty (Di martedì 22 settembre 2020) Amnesty international ha denunciato in un nuovo rapporto che, nonostante le numerose promesse, “Twitter non sta ancora facendo abbastanza per proteggere le donne dalla violenza e dalle molestie online”. L’organizzazione lo ha detto attraverso un rapporto in cui ha misurato i dati dell’azienda relativi all’attuazione di un elenco di raccomandazioni che hanno il fine di contrastare la violenza nei confronti delle donne sulla piattaforma, da quando Amnesty ha messo in luce per la prima volta la portata del problema nel suo rapporto toxic Twitter del 2018.“Nonostante qualche benvenuto progresso, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020)international hato in un nuovo rapporto che, nonostante le numerose promesse, “non sta ancora facendoperle”. L’organizzazione lo ha detto attraverso un rapporto in cui ha misurato i dati dell’azienda relativi all’attuazione di un elenco di raccomandazioni che hanno il fine di contrastare lanei confronti dellesulla piattaforma, da quandoha messo in luce per la prima volta la portata del problema nel suo rapporto toxicdel 2018.“Nonostante qualche benvenuto progresso, ...

Facebook è stato criticato durante questa campagna elettorale per aver permesso l’uso di fake news negli annunci politici, una scelta che altri social network, come ad esempio Twitter non hanno fatto ...

"Twitter non fa abbastanza per proteggere le donne dalla violenza e dalle molestie online". La denuncia di Amnesty

Amnesty international ha denunciato in un nuovo rapporto che, nonostante le numerose promesse, “Twitter non sta ancora facendo abbastanza per proteggere le donne dalla violenza e dalle molestie online ...

