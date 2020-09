Trump sul Covid: "Non colpisce virtualmente nessuno" (Di martedì 22 settembre 2020) Donald Trump ha affermato che il coronavirus non è una minaccia per i giovani e che “non colpisce virtualmente nessuno”, nonostante gli Usa stiano raggiungendo le 200 mila vittime.“colpisce gli anziani, anziani con problemi di cuore o altri problemi”, ha detto in un comizio in Ohio. “In alcuni Stati si tratta di migliaia di persone ma nessuno giovane, sotto i 18 anni nessuno, perché hanno un forte sistema immunitario”, ha proseguito. “Ma virtualmente non colpisce nessuno, è una cosa formidabile”, ha assicurato. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Donaldha affermato che il coronavirus non è una minaccia per i giovani e che “non”, nonostante gli Usa stiano raggiungendo le 200 mila vittime.“gli anziani, anziani con problemi di cuore o altri problemi”, ha detto in un comizio in Ohio. “In alcuni Stati si tratta di migliaia di persone magiovane, sotto i 18 anni, perché hanno un forte sistema immunitario”, ha proseguito. “Manon, è una cosa formidabile”, ha assicurato.

Trump: "Su gestione pandemia mi do 10 e lode in pagella"

ma sul lavoro in sé abbiamo preso A+ (10 e lode) con i ventilatori e ora sui vaccini che sono avanti anni rispetto alla tabella di marcia", ha insistito Trump. In un comizio in Ohio ha poi sminuito la ...

