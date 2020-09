Truffa Suarez: «La Juventus al momento non è indagata» (Di martedì 22 settembre 2020) “La Juventus non è indagata, attualmente, ma vediamo cosa emergerà”. Lo ha dichiarato Selvaggio Sarri, Colonnello della Guardia di Finanza che coordina le indagini sul caso Suarez. Il Colonnello della GdF è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, spiegando che: “L’indagine è nata … L'articolo Truffa Suarez: «La Juventus al momento non è indagata» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 settembre 2020) “Lanon è, attualmente, ma vediamo cosa emergerà”. Lo ha dichiarato Selvaggio Sarri, Colonnello della Guardia di Finanza che coordina le indagini sul caso. Il Colonnello della GdF è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, spiegando che: “L’indagine è nata … L'articolo: «Laalnon è» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

