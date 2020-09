Tangenziale di Napoli, manometteva le casse automatiche con un coltello: 55enne denunciata (Di martedì 22 settembre 2020) Cronaca di Napoli: una 55enne è stata denunciata per possesso di un coltello con cui manometteva le casse automatiche della Tangenziale. Lo scorso del 27 agosto le telecamere di videosorveglianza della Tangenziale di Napoli hanno individuato una donna che, in corrispondenza di una pista automatica della barriera di Capodichino, aveva manomesso la cassa self-service con … Leggi su 2anews (Di martedì 22 settembre 2020) Cronaca di: unaè stataper possesso di uncon cuiledella. Lo scorso del 27 agosto le telecamere di videosorveglianza delladihanno individuato una donna che, in corrispondenza di una pista automatica della barriera di Capodichino, aveva manomesso la cassa self-service con …

