Suarez, spuntano le intercettazioni: 'Non sa una parola, ma con 10 milioni di stipendio l'esame lo passi' (Di martedì 22 settembre 2020) Monta la polemica per la presunta truffa per far passare l'esame a Luis Suarez in modo da fargli ottenere la cittadinanza italiana. A ulteriore prova della truffa, sono state rese pubbliche le ... Leggi su globalist (Di martedì 22 settembre 2020) Monta la polemica per la presunta truffa per far passare l'a Luisin modo da fargli ottenere la cittadinanza italiana. A ulteriore prova della truffa, sono state rese pubbliche le ...

