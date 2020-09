Suarez, l'intercettazione: 'Non spiccica una parola, ma deve passare' (Di martedì 22 settembre 2020) PERUGIA - Luis Suarez ' non spiccica na parola' , ma anche 'non coniuga i verbi ' e 'parla all'infinito ': a dirlo è Stefania Spina, incaricata della preparazione del calciatore in vista dell'esame a ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) PERUGIA - Luis' nonna' , ma anche 'non coniuga i verbi ' e 'parla all'infinito ': a dirlo è Stefania Spina, incaricata della preparazione del calciatore in vista dell'esame a ...

Suarez, intercettazione: "Stipendio da 10 milioni, deve passare l'esame"

L'esame truccato di Suarez: spuntano le intercettazioni

L’agenzia ACI ha riportato parte delle intercettazioni legate all’esame truccato sostenuto da Luis Suarez in quel di Perugia. PERUGIA – Emergono nuovi dettagli circa l’incresciosa vicenda legata ...

Cittadinanza Suarez, comunicato ufficiale dell'Università di Perugia: "Procedure corrette e trasparenti"

L'ateneo umbro ha replicato, attraverso un comunicato, alle informazioni diffuse dalla stampa e secondo cui l'esame per l'ottenimento della cittadinanza italiana superato da Luis Suarez sarebbe ...

