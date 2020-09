“Si vede che ti manca Stefano”. Ma Belen Rodriguez zittisce tutti. È la prima volta che parla dell’ex (Di martedì 22 settembre 2020) La fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a fare chiacchierare. Nonostante l’addio, ormai confermato da mesi, le chiacchiere non accennano a placarsi. I fan sono però sempre a caccia di indiscrezioni e proprio recentemente uno di questi ha rivolto una domanda alla showgirl innescando una vera e propria ‘bomba’. Intanto Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso grazie a l’hairstylist di Milano Antonio Spinalbanese che ha conosciuto la showgirl argentina il 5 agosto scorso quando, insieme al collega Marco Bovero si sono recati a casa di Belen per farle i capelli. La sera stessa i due ragazzi si fermano a cena dalla showgirl. Il giorno dopo altro indizio, stavolta Belen va a cena fuori con Patrizia Griffini, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) La fine della relazione trae Stefano De Martino continua a fare chiacchierare. Nonostante l’addio, ormai confermato da mesi, le chiacchiere non accennano a placarsi. I fan sono però sempre a caccia di indiscrezioni e proprio recentemente uno di questi ha rivolto una domanda alla showgirl innescando una vera e propria ‘bomba’. Intantoha ritrovato il sorriso grazie a l’hairstylist di Milano Antonio Spinalbanese che ha conosciuto la showgirl argentina il 5 agosto scorso quando, insieme al collega Marco Bovero si sono recati a casa diper farle i capelli. La sera stessa i due ragazzi si fermano a cena dalla showgirl. Il giorno dopo altro indizio, stava a cena fuori con Patrizia Griffini, ...

