Serie C, l'AIC indice lo sciopero della prima giornata: "I calciatori non scenderanno in campo". Il comunicato (Di martedì 22 settembre 2020) L'Associazione italiana calciatori indice lo sciopero per la prima giornata del campionato di Serie C.L'annuncio è arrivato quest'oggi tramite un comunicato ufficiale. I vertici dell'AIC si sono scagliati contro la Lega Pro a causa dell'impossibilità di raggiungere un accordo con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e sull'abolizione delle restrizioni nelle liste delle squadre partecipanti ed deciso di scioperare per la prima giornata del campionato di Serie C.Di seguito, la nota in questione."L'Associazione Italiana calciatori, preso atto dell'impossibilità di raggiungere un'intesa con la ...

