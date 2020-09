Roma, terribile incendio in un appartamento: morta una donna (Di martedì 22 settembre 2020) Devastante incendio in un appartamento questa notte a Roma, in via Satrico al civico 11, nel quartiere Appio Latino. Intorno alle 4:00 le fiamme sono divampate in una abitazione posta al quarto piano e non hanno lasciato scampo ad una donna, trova morta dai vigli del fuoco intervenuti all’interno della casa per spegnere le fiamme. Sono proprio i vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire le cause di quanto accaduto. Sul posto anche le Pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale: gli agenti si sono occupati di fornire eventuale assistenza alloggiativa: una sola abitazione, adiacente a quella colpita dall’incendio, è stata dichiarata inagibile dai VVFF ma l’inquilina ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Devastantein unquesta notte a, in via Satrico al civico 11, nel quartiere Appio Latino. Intorno alle 4:00 le fiamme sono divampate in una abitazione posta al quarto piano e non hanno lasciato scampo ad una, trovadai vigli del fuoco intervenuti all’interno della casa per spegnere le fiamme. Sono proprio i vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire le cause di quanto accaduto. Sul posto anche le Pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale diCapitale: gli agenti si sono occupati di fornire eventuale assistenza alloggiativa: una sola abitazione, adiacente a quella colpita dall’, è stata dichiarata inagibile dai VVFF ma l’inquilina ha ...

Ma in questa storia la parola fine non è arrivata. È stato un lunedì terribile sul filo degli scambi di accusa. Perché la Roma, ovvio, ha messo alla porta Dzeko e non è facile piazzare un attaccante ...

Il “fattore tempo” serve a spiegare l’ iniziativa senza precedenti del Segretario di Stato americano Mike Pompeo di “scomunicare” il Vaticano (con un articolo sulla rivista cattolica conservatrice Fir ...

