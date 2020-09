Questione stadi aperti: spunta la data della riapertura del San Paolo (Di martedì 22 settembre 2020) La prima giornata di campionato ci ha regalato qualche stadio parzialmente aperto al pubblico. Nonostante il numero di 1000 persone sia alquanto esiguo, è stato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 22 settembre 2020) La prima giornata di campionato ci ha regalato qualcheo parzialmente aperto al pubblico. Nonostante il numero di 1000 persone sia alquanto esiguo, è stato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

capuanogio : La nota della Lega @SerieA sulla questione #stadi ?? - romi_andrio : RT @LiaQuartapelle: Dicono che le Regioni si sono fatte sentire per riaprire, anche se solo per mille spettatori, gli stadi. Non ho sentito… - sportli26181512 : Stadi, Sibilia: “Perplesso sulla modalità della presenza del pubblico”: (ANSA) - ROMA, 20 SET - 'Le modalità con le… - infoitinterno : Questione stadi: riaprono anche Lombardia e Veneto - silviadilillo : RT @LiaQuartapelle: Dicono che le Regioni si sono fatte sentire per riaprire, anche se solo per mille spettatori, gli stadi. Non ho sentito… -