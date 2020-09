Pressing di Zingaretti su Conte: "Ok a questo Governo finché fa cose" (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - "Io confermo un approccio e una scelta politica. Noi sosterremo questo Governo fino a quando questo Governo farà le cose. Non dobbiamo essere pigri. La squadra è un tema che non è compito nostro porre, non è neanche all'ordine del giorno per quanto ci riguarda, è una scelta che attiene al presidente del Consiglio". "Non c'è nessuna rivendicazione di posti" nel giverbo, ha assicurato Lo ha detto Nicola Zingaretti in una conferenza stampa dove ha anche lanciato un appello ai suoi alleati di Governo: "Sui nostri alleati devo rivendicare una cosa: ci sono state incomprensioni, ma con Italia Viva, M5s e Leu in questa campagna elettorale abbiamo lavorato benissimo, anche ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - "Io confermo un approccio e una scelta politica. Noi sosterremofino a quandofarà le. Non dobbiamo essere pigri. La squadra è un tema che non è compito nostro porre, non è neanche all'ordine del giorno per quanto ci riguarda, è una scelta che attiene al presidente del Consiglio". "Non c'è nessuna rivendicazione di posti" nel giverbo, ha assicurato Lo ha detto Nicolain una conferenza stampa dove ha anche lanciato un appello ai suoi alleati di: "Sui nostri alleati devo rivendicare una cosa: ci sono state incomprensioni, ma con Italia Viva, M5s e Leu in questa campagna elettorale abbiamo lavorato benissimo, anche ...

