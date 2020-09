Pasta frolla | La ricetta semplice e golosa

Leggi su chedonna

(Di martedì 22 settembre 2020) Laè una delle basi della pasticceria. Scopriamo insieme come prepararla velocemente per ottenere torte e biscotti golosi. Quando si pensa ad un buon dolce, biscotti e crostate sono tra i primi che vengono in mente. Si tratta di dolci semplici, profumati e con un sapore ricco e pieno. Entrambi vengono preparati grazie … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it