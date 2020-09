Morata alla Juventus, Inzaghi approva: “Alvaro è un centravanti moderno” (Di martedì 22 settembre 2020) La Juventus ha scelto il suo attaccante: Alvaro Morata sarà la punta che affiancherà Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo nel tridente da sogno. I bianconeri ritrovano lo spagnolo dopo quattro anni trascorsi tra Real, Chelsea e Atletico Madrid. Il giocatore ha militato a Torino tra il 2014 e il 2016, vincendo due campionati e altrettante Coppe Italia.caption id="attachment 983941" align="alignnone" width="594" Inzaghi Benevento (getty images)/captionBENEDIZIONESe qualcuno ha dubbi sul rendimento di Morata, Filippo Inzaghi provvede a dare rassicurazioni. L'ex attaccante bianconero, ora tecnico del Benevento, infatti, ha espresso il suo parere a Tiki Taka: "A me piace, è un centravanti moderno che sa attaccare la profondità ed è bravo in area. Va a ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Laha scelto il suo attaccante: Alvarosarà la punta che affiancherà Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo nel tridente da sogno. I bianconeri ritrovano lo spagnolo dopo quattro anni trascorsi tra Real, Chelsea e Atletico Madrid. Il giocatore ha militato a Torino tra il 2014 e il 2016, vincendo due campionati e altrettante Coppe Italia.caption id="attachment 983941" align="alignnone" width="594"Benevento (getty images)/captionBENEDIZIONESe qualcuno ha dubbi sul rendimento di, Filippoprovvede a dare rassicurazioni. L'ex attaccante bianconero, ora tecnico del Benevento, infatti, ha espresso il suo parere a Tiki Taka: "A me piace, è unmoderno che sa attaccare la profondità ed è bravo in area. Va a ...

