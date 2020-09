Microsoft ha acquisito ZeniMax Media a un ' prezzo sorprendentemente basso'

(Di martedì 22 settembre 2020)ha annunciato l'acquisizione di, scuotendo fino alle fondamenta l'intera industria. L'acquisizione della casa editrice , nota soprattutto come società madre di Bethesda Softworks, segna la più grande acquisizione difino ad oggi.Ildi $ 7,5 miliardi collocavicino al valore di Ubisoft. Tuttavia, tale acquisizione non riguarda solo Bethesda Softworks. L'affare include anche Arkane Studios (Prey, Dishonored), Tango Gameworks (The Evil Within, GhostWire: Tokyo) eOnline Studios (The Elder Scrolls Online).Secondo DFC Intelligence, questa significativa acquisizione aiuteràa riconquistare una posizione di leadership nel settore. E mentre ildi 7,5 ...

Microsoft acquisisce Zenimax: la soddisfazione degli analisti e players Come riporta il New York Times gli analisti e i giocatori hanno elogiato l’accordo raggiunto. L’acquisizione è stata un “grande ...Non ci siamo ancora ripresi dall'annuncio del primo pomeriggio, che ha visto Microsoft acquisire Bethesda e ZeniMax per ben 7,5 miliardi di dollari. Gli sviluppatori di giochi come DOOM, The Elder ...