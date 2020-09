Meno birre al pub, più smart working. La stretta di BoJo per 6 mesi, "ma non è un nuovo lockdown" (Di martedì 22 settembre 2020) Il Regno Unito è arrivato a “un pericoloso punto di svolta”: “è necessario agire ora” per evitare “conseguenze più gravi”. Nel suo discorso alla Camera dei Comuni, il premier britannico Boris Johnson ha annunciato nuove misure restrittive per combattere l’epidemia di Covid-19. Senza le nuove restrizioni – hanno avvertito i consulenti scientifici di Downing street - ci saranno centinaia di morti al giorno a novembre. Le nuove misure – ha messo in chiaro BoJo - rimarranno probabilmente in vigore “per sei mesi”. Se ne riparla nel mese di marzo.Da giovedì torneranno le limitazioni agli orari di apertura di pub, ristoranti e bar in tutta l’Inghilterra: tutti dovranno chiudere entro le ore 22 e sarà ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Il Regno Unito; arrivato a “un pericoloso punto di svolta”: “; necessario agire ora” per evitare “conseguenze; gravi”. Nel suo discorso alla Camera dei Comuni, il premier britannico Boris Johnson ha annunciato nuove misure restrittive per combattere l’epidemia di Covid-19. Senza le nuove restrizioni – hanno avvertito i consulenti scientifici di Downing street - ci saranno centinaia di morti al giorno a novembre. Le nuove misure – ha messo in chiaro- rimarranno probabilmente in vigore “per sei”. Se ne riparla nel mese di marzo.Da giovedì torneranno le limitazioni agli orari di apertura di pub, ristoranti e bar in tutta l’Inghilterra: tutti dovranno chiudere entro le ore 22 e sarà ...

Il Regno Unito è arrivato a “un pericoloso punto di svolta”: “è necessario agire ora” per evitare “conseguenze più gravi”. Nel suo discorso alla Camera dei Comuni, il premier britannico Boris Johnson ...

