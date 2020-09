Legnano, ex roccaforte leghista: dopo l’arresto del ‘suo’ sindaco, il Carroccio perde un terzo dei voti. Li raccoglie Fdi, che va al ballottaggio (Di martedì 22 settembre 2020) Al ballottaggio del 4-5 ottobre andrà anche Legnano, roccaforte della Lega crollata sotto il peso di vicende giudiziarie che hanno riportato i cittadini alle urne dopo appena due anni. Mentre è ancora in corso lo spoglio, la candidata del centrodestra Carolina Toia stacca di 10 punti il rivale del centrosinistra Lorenzo Radice; ma non abbastanza per imporsi al primo turno. Gli ultimi dati danno il centrodestra al 42% contro il 31% del candidato di centro sinistra, a seguire i candidati di tre liste civiche. Niente 50% più uno, ci sarà il derby. Non è bastato dunque a Matteo Salvini materializzarsi in Piazza San Magno a una settimana dal voto per tenersi la città. La piazza gremita, palloncini blu attorno e uno dorato sul balcone col numero 49. La contestazione col riferimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Aldel 4-5 ottobre andrà anchedella Lega crollata sotto il peso di vicende giudiziarie che hanno riportato i cittadini alle urneappena due anni. Mentre è ancora in corso lo spoglio, la candidata del centrodestra Carolina Toia stacca di 10 punti il rivale del centrosinistra Lorenzo Radice; ma non abbastanza per imporsi al primo turno. Gli ultimi dati danno il centrodestra al 42% contro il 31% del candidato di centro sinistra, a seguire i candidati di tre liste civiche. Niente 50% più uno, ci sarà il derby. Non è bastato dunque a Matteo Salvini materializzarsi in Piazza San Magno a una settimana dal voto per tenersi la città. La piazza gremita, palloncini blu attorno e uno dorato sul balcone col numero 49. La contestazione col riferimento ...

clikservernet : Legnano, ex roccaforte leghista: dopo l’arresto del ‘suo’ sindaco, il Carroccio perde un terzo dei voti. Li raccogl… - Noovyis : (Legnano, ex roccaforte leghista: dopo l’arresto del ‘suo’ sindaco, il Carroccio perde un terzo dei voti. Li raccog… - MarilenaBardel1 : @AlbertoFabris @GianniDiBello @linetta53 @marcotravaglio In Veneto esiste la lista Zaia,non la Lega,perché Salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : Legnano roccaforte Legnano, ex roccaforte leghista: dopo l’arresto del ‘suo’ sindaco, il Carroccio perde un… Il Fatto Quotidiano Al voto 675 mila lombardi in due capoluoghi (Mantova e Lecco) e 82 Comuni. Appello di Palazzo Marino: mancano 100 presidenti di seggio

Doppio appuntamento alle urne, per 675 mila elettori lombardi. Domenica e lunedì, in 84 comuni si vota non solo per il referendum sul taglio dei parlamentari, ma anche per il rinnovo dei consigli comu ...

Al voto 675 mila lombardi: alle urne due capoluoghi (Mantova e Lecco) e 82 Comuni

Domenica e lunedì si vota per il referendum sul taglio dei parlamentari e per scegliere i nuovi sindaci in 84 municipi. Quindici i Comuni che potrebbero andare al ballottaggio ...

Doppio appuntamento alle urne, per 675 mila elettori lombardi. Domenica e lunedì, in 84 comuni si vota non solo per il referendum sul taglio dei parlamentari, ma anche per il rinnovo dei consigli comu ...Domenica e lunedì si vota per il referendum sul taglio dei parlamentari e per scegliere i nuovi sindaci in 84 municipi. Quindici i Comuni che potrebbero andare al ballottaggio ...