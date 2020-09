Lega Pro, Ghirelli: “Lo sciopero dei calciatori è un errore micidiale” (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo l'annuncio ufficiale dell'Aic di indire lo sciopero dei calciatori che militano in Serie C, è arrivato il monito del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, attraverso l'agenzia ItalPress : “Lo sciopero è un errore micidiale – afferma – . La sensazione è che manchi la consapevolezza della situazione attuale, visto che si indice uno sciopero su temi che possono portare al crac del calcio italiano: lavoreremo per riannodare i fili della situazione e per far capire la necessità della sostenibilità complessiva del sistema in un momento difficile. Senza voler alzare i toni della polemica – osserva il numero uno della terza Lega professionistica ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo l'annuncio ufficiale dell'Aic di indire lodeiche militano in Serie C, è arrivato il monito del presidente dellaPro, Francesco, attraverso l'agenzia ItalPress : “Loè unmicidiale – afferma – . La sensazione è che manchi la consapevolezza della situazione attuale, visto che si indice unosu temi che possono portare al crac del calcio italiano: lavoreremo per riannodare i fili della situazione e per far capire la necessità della sostenibilità complessiva del sistema in un momento difficile. Senza voler alzare i toni della polemica – osserva il numero uno della terzaprofessionistica ...

