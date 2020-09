Juventus | Morata atto secondo | il ritorno del figliol prodigo

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 22 settembre 2020) “Sarò per sempre juventino“. Così Alvaroprima di lasciare laper fareal Real Madrid nel 2016, con i Blancos che esercitando la recompra per l’attaccante spagnolo mettevano la parola fine su una splendida storia d’amore, quella tra il giocatore e la società torinese, durata due lunghi ed intensi anni. Nel biennio in Serie A Alvaro la maglia bianconera l’aveva fatta sua entrando di diritto nel cuore della piazza, che non lo ha mai potuto dimenticare in virtù dei successi e delle reti di quelle due magiche stagioni. La finale di Coppa Italia conquistata contro il Milan proprio grazie ad una sua rete l’ultima scena prima del sipario finale e del nuovo approdo nella capitale spagnola. Ma adesso persi prepara ...