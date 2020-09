Illimity e Gruppo Sella si accordano per rilanciare il fintech italiano (Di martedì 22 settembre 2020) Il fintech District a Milano (foto: Luca Zorloni per Wired)Quella del fintech è una realtà in continua crescita, e anche l’Italia, dove si contano oggi circa 345 realtà attive nel settore, è in linea con questa tendenza. In questo quadro si inserisce anche la joint venture paritetica che il Gruppo bancario Illimity ha siglato con la società italiana Fabrick, branca open banking del Gruppo Sella, per entrare a far parte della piattaforma fintech Hype, di cui proprio Fabrick è azionista al 100%. Lo riporta un comunicato congiunto che precisa che a conclusione dell’operazione Illimity arriverà a possedere il 50% di Hype, che conta oggi già 1,3 milioni di clienti, per sviluppare nuove ... Leggi su wired (Di martedì 22 settembre 2020) IlDistrict a Milano (foto: Luca Zorloni per Wired)Quella delè una realtà in continua crescita, e anche l’Italia, dove si contano oggi circa 345 realtà attive nel settore, è in linea con questa tendenza. In questo quadro si inserisce anche la joint venture paritetica che ilbancarioha siglato con la società italiana Fabrick, branca open banking del, per entrare a far parte della piattaformaHype, di cui proprio Fabrick è azionista al 100%. Lo riporta un comunicato congiunto che precisa che a conclusione dell’operazionearriverà a possedere il 50% di Hype, che conta oggi già 1,3 milioni di clienti, per sviluppare nuove ...

