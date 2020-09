Il Grande Fratello VIP 5 ha un grande difetto/problema: il conduttore (Di martedì 22 settembre 2020) Due appuntamenti settimanali, la durata troppo eccessiva, il fatto che sia un reality ormai alla frutta…Potremmo dire tanto del grande Fratello e del grande Fratello VIP 5 ma in generale questa edizione ci sembra avere un grosso, grossissimo problema che nulla ha a che fare con il cast, anzi. I concorrenti di questa edizione regalano delle chicche e delle perle durante la settimana, che fanno davvero sorridere, incavolare ed emozionare. Tanto di quel materiale che si potrebbe parlare per ore e ore in puntata e invece…E invece questa quinta edizione del GF VIP, come anche la quarta, ha un grosso, grossissimo difetto, il conduttore. Lo avevamo già detto lo scorso anno: Alfonso Signorini non è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 settembre 2020) Due appuntamenti settimanali, la durata troppo eccessiva, il fatto che sia un reality ormai alla frutta…Potremmo dire tanto dele delVIP 5 ma in generale questa edizione ci sembra avere un grosso, grossissimoche nulla ha a che fare con il cast, anzi. I concorrenti di questa edizione regalano delle chicche e delle perle durante la settimana, che fanno davvero sorridere, incavolare ed emozionare. Tanto di quel materiale che si potrebbe parlare per ore e ore in puntata e invece…E invece questa quinta edizione del GF VIP, come anche la quarta, ha un grosso, grossissimo, il. Lo avevamo già detto lo scorso anno: Alfonso Signorini non è ...

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - loconosci : @martinsileno @HuffPostItalia In pratica è diventato un Grande Fratello del Vip - _xxmarsxx_ : RT @deadiscordiaa: io nella casa del grande fratello non durerei nemmeno 7 secondi perché già all’entrata se tipo non riuscissi ad aprire l… -