Diletta Leotta: tutta la verità su Scardina e Ibra (Di martedì 22 settembre 2020) A margine della pubblicazione del suo libro, Diletta Leotta apre il cuore al settimanale “Chi”: smentendo i gossip sul suo conto, si dice single Mercoledì 23 Settembre 2020, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, dedica la copertina a Diletta Leotta che, in una lunga intervista, dissipa ogni dubbio sulla propria vita sentimentale, dichiarandosi single: Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio, conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno E’ dunque ufficialmente al capolinea la sua storia con Daniele Scardina, King Toretto sul ring, attualmente tra i concorrenti di “Ballando con le stelle” su Raiuno: “Non rinnego niente. Il nostro ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020) A margine della pubblicazione del suo libro,apre il cuore al settimanale “Chi”: smentendo i gossip sul suo conto, si dice single Mercoledì 23 Settembre 2020, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, dedica la copertina ache, in una lunga intervista, dissipa ogni dubbio sulla propria vita sentimentale, dichiarandosi single: Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio, conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno E’ dunque ufficialmente al capolinea la sua storia con Daniele, King Toretto sul ring, attualmente tra i concorrenti di “Ballando con le stelle” su Raiuno: “Non rinnego niente. Il nostro ...

AleBargione : @paolaferrari_og @Raiofficialnews Ma non si vergogna un minimo? Diletta sarà pure bellissima ma è più brava di voi… - alex_asr : @cmdotcom Spero ci siano Molte.. ' Figure ' .. #Dilettaleotta #Diletta #Leotta #22settembre #UltimOra - 100kgdicaos : Paola Ferrari dà della Barbie a Diletta Leotta. Quant'è brutta l'invidia delle vecchie per le giovani. - donatellabrusch : RT @DonyLove: La PLASTICOTTA......subito @emastokholma la difende....”Diletta Leotta è preparata..” ???????????????? ma per favore..... #lavitaindi… - DonyLove : La PLASTICOTTA......subito @emastokholma la difende....”Diletta Leotta è preparata..” ???????????????? ma per favore..... #lavitaindiretta -