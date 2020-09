Diletta Leotta | “Mi sono rifatta il naso Ibra? Amici | nulla più Le foto hackerate…”

Leggi su golssip

(Di martedì 22 settembre 2020) Lunga intervista concessa da, conduttrice DAZN, ai microfoni del Corriere della Sera. Il primo argomento affrontato è stato il libro, prossimo all'uscita in tutte le librerie: «All’inizio avevo dei dubbi, ho messo in conto che ci saranno delle critiche, ma poi ho pensato che scrivevo di me stessa e che è bello essere se stessi. Una biografia a 29 anni non sarebbe stata credibile, dunque ho immaginato qualcosa di intimo, ho pensato alle mie esperienze personali, alle fragilità che tutte le ragazze posincontrare nel mondo di oggi. L’idea è nata durante il lockdown. Mi son detta: perché non raccontare episodi della mia vita che mi hanno reso fragile ma dai qualiriuscita a uscirne più forte?».Non ha paura che i consigli che ...