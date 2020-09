Crolla balcone palazzo a Caltanissetta | coinvolta una donna

(Di martedì 22 settembre 2020) Ildi unto a, in via Pitre’. Unasarebbe rimasta sotto le macerie: i vigili del fuoco stanno lavorando anche a mani nude, sperando di trovarla ancora viva.L'articolo Meteo Web.

Ultime Notizie dalla rete : Crolla balcone

SeguoNews

per mettere in sicurezza le facciate di vecchie palazzine. La domanda è d’obbligo dopo l’ennesimo intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in Corso Vittorio Emanuele per demolire e me ...È di otto persone ferite in modo lieve e una in modo più serio il primo bilancio dell'esplosione che si è verificata questa mattina alle 7:17 al civico 20 di piazzale Libia a Milano. La persona più gr ...