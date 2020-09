Classifica marcatori Serie A 2020/2021: i Capocannonieri (Di martedì 22 settembre 2020) Classifica marcatori Serie A 2020/2021: tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di Serie A 2020/2021, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere della Serie A 2019/2020. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski. Classifica marcatori Serie A 2020/2021: a partire dal week-end del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020): tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere dellaA 2019/. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski.: a partire dal week-end del ...

newslagoleadait : #SerieA, la classifica marcatori dopo le gare del weekend e lunedì, in attesa di #BeneventoInter, #LazioAtalanta e… - MondoPrimavera : ??CHE INIZIO DI CAMPIONATO? Sono ben 5? le doppiette nella prima giornata?? - juvemyheart : RT @mirkonicolino: Se l'#AtleticoMadrid cede #Morata e prende #Suarez in termini di gol ci guadagna tantissimo. Alvaro lo scorso anno ha vi… - Vittoriog82 : RT @mirkonicolino: Se l'#AtleticoMadrid cede #Morata e prende #Suarez in termini di gol ci guadagna tantissimo. Alvaro lo scorso anno ha vi… - mirkonicolino : Se l'#AtleticoMadrid cede #Morata e prende #Suarez in termini di gol ci guadagna tantissimo. Alvaro lo scorso anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori Serie A, la classifica marcatori dopo la pausa per il lockdown Sky Sport Ibra sprinta in testa: i marcatori della prima giornata in serie A

Due campioni, due attaccanti in cui sono riposte le speranze e le ambizioni di Milan e Juventus. Dopo una sola giornata è già Ibrahimovic è inseguito da Cristiano Ronaldo (e da uno stuolo di ...

Le migliori app per conoscere in tempo reale i risultati sportivi

Sono appena ripartiti i campionati di calcio e stanno per iniziare anche quelli degli altri sport. Lo smartphone può diventare un ottimo alleato per seguire in tempo reale i risultati degli incontri, ...

Due campioni, due attaccanti in cui sono riposte le speranze e le ambizioni di Milan e Juventus. Dopo una sola giornata è già Ibrahimovic è inseguito da Cristiano Ronaldo (e da uno stuolo di ...Sono appena ripartiti i campionati di calcio e stanno per iniziare anche quelli degli altri sport. Lo smartphone può diventare un ottimo alleato per seguire in tempo reale i risultati degli incontri, ...