Chi l'ha visto? le anticipazioni di mercoledì 23 settembre su Rai 3 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi l'ha visto? le anticipazioni della puntata di mercoledì 23 settembre su Rai 3 Immancabile anche mercoledì 23 settembre torna lo storico programma di Rai 3 Chi L'ha visto? un appuntamento fisso per milioni di spettatori ma anche un servizio utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. Chi l'ha visto? anticipazioni puntata in onda mercoledì 23 settembre su Rai 3 La puntata di mercoledì 23 settembre di Chi L'ha ...

