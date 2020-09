Caso Suarez, Sarri (GDF): “Juventus non indagata. Ecco di chi è l’iniziativa” (Di martedì 22 settembre 2020) Caso Suarez – Scoppia il Caso Luis Suarez, secondo quanto riportato dai media nelle ultime ore, il suo esame per ottenere la cittadinanza italiana sarebbe stato falsato. Molti hanno subito attacco la Juventus, sbagliando. Nessuna indagine, al momento, sulla Juventus: a dirlo è Selvaggio Sarri, colonello della Guardia di Finanza che sta indagando sull’esame di italiano di Luis Suarez. Caso Suarez, Juventus non indagata L’inchiesta ha portato a galla presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame dell’attaccante uruguaiano e su questo Sarri a ‘Punto Nuovo Sport Show’ spiega. “L’indagine è nata per Caso. ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 settembre 2020)– Scoppia ilLuis, secondo quanto riportato dai media nelle ultime ore, il suo esame per ottenere la cittadinanza italiana sarebbe stato falsato. Molti hanno subito attacco la Juventus, sbagliando. Nessuna indagine, al momento, sulla Juventus: a dirlo è Selvaggio, colonello della Guardia di Finanza che sta indagando sull’esame di italiano di Luis, Juventus nonL’inchiesta ha portato a galla presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame dell’attaccante uruguaiano e su questoa ‘Punto Nuovo Sport Show’ spiega. “L’indagine è nata per. ...

