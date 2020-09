Can Yaman di DayDreamer single, perché l’attore turco non vuole fidanzarsi? Svelato il motivo (Di martedì 22 settembre 2020) Can Yaman è un vero sex symbol in Italia e non solo Da un paio di stagioni Can Yaman è un vero sex symbol non solo nel suo Paese d’origine, la Turchia ma anche in Italia. Infatti, con la messa in onda prima di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e ora DayDreamer – Le Ali del Sogno lo ha reso una celebrità. Oltre ad essere un bellissimo ed affascinante ragazzo, il 30enne ha altre qualità. Nonostante questo il protagonista della serie attualmente trasmessa su Canale 5 è ancora single. Per quale ragione? Tempo fa si era parlato di un possibile flirt con la collega Demet Ozdemir, ma tutti e due hanno smentito categoricamente dicendo di essere solo amici. Questo vuol dire che Yaman è alla ricerca di una fidanzata. Dietro alla sua scelta di ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 settembre 2020) Canè un vero sex symbol in Italia e non solo Da un paio di stagioni Canè un vero sex symbol non solo nel suo Paese d’origine, la Turchia ma anche in Italia. Infatti, con la messa in onda prima di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e ora– Le Ali del Sogno lo ha reso una celebrità. Oltre ad essere un bellissimo ed affascinante ragazzo, il 30enne ha altre qualità. Nonostante questo il protagonista della serie attualmente trasmessa su Canale 5 è ancora. Per quale ragione? Tempo fa si era parlato di un possibile flirt con la collega Demet Ozdemir, ma tutti e due hanno smentito categoricamente dicendo di essere solo amici. Questo vuol dire cheè alla ricerca di una fidanzata. Dietro alla sua scelta di ...

trash_italiano : Gemma: “tu somigli a Can Yaman” STO MORENDO #uominiedonne - CamilaPoP8 : RT @GossipeTv: Siamo stati in Turchia, un incontro meraviglioso ?????? #CanYaman #DayDreamer - Daniela40523081 : RT @GossipeTv: Siamo stati in Turchia, un incontro meraviglioso ?????? #CanYaman #DayDreamer - Lauroraboreal3 : RT @GossipeTv: Siamo stati in Turchia, un incontro meraviglioso ?????? #CanYaman #DayDreamer - ilcelopessantos : RT @GossipeTv: Siamo stati in Turchia, un incontro meraviglioso ?????? #CanYaman #DayDreamer -