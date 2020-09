Atalanta, ecco come Junior Firpo potrebbe inserirsi nel gioco di Gasp (ed essere più di una riserva di Gosens) (Di martedì 22 settembre 2020) Gli occhi di Sartori e dello staff di mercato dell’Atalanta si sono posati su Hèctor Junior Firpo Adames, conosciuto come Junior Firpo. Il classe 96 (22 agosto), di origini dominicane ma di passaporto spagnolo, è un prodotto del Betis di ... Leggi su ecodibergamo (Di martedì 22 settembre 2020) Gli occhi di Sartori e dello staff di mercato dell’si sono posati su HèctorAdames, conosciuto. Il classe 96 (22 agosto), di origini dominicane ma di passaporto spagnolo, è un prodotto del Betis di ...

Mediagol : #Atalanta, i primi passi di Ilicic: ecco come l’ex Palermo prepara il rientro in campo. I tempi di recupero… - Mediagol : #Atalanta, i primi passi di Ilicic: ecco come l'ex Palermo prepara il rientro in campo. I tempi di recupero...… - Duttale : @scvglia @Gazzetta_it ecco... il problema è questo, pure se l'arbitro prende le giuste decisioni i giornali devono… - PonytaEle : @riktroiani Seh vabbè Atalanta Valencia era stadio pieno in pieno picco epidemico senza mascherine nè distanziament… - MaurChiur : @sararigby7 @acmilan Cara Sara chi ha voluto con tutti i costi l’apertura degli stadi è stata la nostra cara giuven… -