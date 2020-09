Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2020 ore 10:30 (Di lunedì 21 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2020 ORE 10:20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI SEGNALA UN INCIDENTE TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. PRESTARE ATTENZIONE CODE SU VIA PIENTA SACCHETTI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI VENTIREEESIMO SU VIA FLAMINIA SI RALLENTA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA VILLA SPADA E AEREOPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA CIRCONVALLazioNE SALARIA SULLA REGIONALE NETTUNENSE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE SERVIZIO TORNATO REGOLARE SULLA LINEA Roma NAPOLI VIA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBREORE 10:20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI SEGNALA UN INCIDENTE TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. PRESTARE ATTENZIONE CODE SU VIA PIENTA SACCHETTI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI VENTIREEESIMO SU VIA FLAMINIA SI RALLENTA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA VILLA SPADA E AEREOPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA CIRCONVALNE SALARIA SULLA REGIONALE NETTUNENSE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE SERVIZIO TORNATO REGOLARE SULLA LINEANAPOLI VIA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2020 ore 09:15: VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2020 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - boettoisabella1 : RT @romamobilita: Cambio di viabilità via Taranto, tra via Monza e via Pozzuoli. Deviata linea 85, in direzione Termini, da via Taranto, vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma 16-09 - A3: chiusura uscite Torre Annunziata sud Trasporti-Italia.com