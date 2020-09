UFFICIALE – Emanuele Adamo è un nuovo calciatore dell’Avellino

Leggi su anteprima24

L'Us Avellino comunica di aver ingaggiato il. Nato a Napoli il 19 giugno 1998, l'esterno cresciuto nelle giovanili del Foggia ha stipulato con il club irpino un accordo biennale. In carriera ha indossato le maglie di Foggia, Herculaneum, Cerignola, Fidelis Andria e Casertana. L'esordio tra i professionisti è avvenuto nella stagione 2015/2016 quando con la maglia del Foggia ha disputato due gare di Coppa Italia di serie C. Successivamente per lui tre stagioni in D con Herculaneum, Cerignola e Fidelis Andria nelle quali ha collezionato 67 presenze e messo a segno 10 gol. L'anno scorso la prima vera esperienza in un campionato professionistico, con la Casertana, in cui è sceso in campo per 24 volte fornendo anche due assist ai ...