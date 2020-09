Ufficiale: Aston Villa, Mings rinnova fino al 2024 (Di lunedì 21 settembre 2020) L’Aston Villa ha comunicato ufficialmente il rinnovo del difensore Tyrone Mings fino al 30 giugno 2024. Classe ’93, Mings si è unito al club inglese nel 2019, collezionando 39 presenze e due reti nel complesso. Foto: sito Ufficiale Aston Villa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) L’ha comunicato ufficialmente il rinnovo del difensore Tyroneal 30 giugno. Classe ’93,si è unito al club inglese nel 2019, collezionando 39 presenze e due reti nel complesso. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ? UFFICIALE - #AstonVilla, arriva Bertrand #Traore dal Lione Il comunicato del club ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerca… - BombeDiVlad : ? UFFICIALE - #AstonVilla, arriva Bertrand #Traore dal Lione Il comunicato del club ???? #LBDV #LeBombeDiVlad… - zazoomblog : Ufficiale: Bertrand Traorè firma per l’Aston Villa - #Ufficiale: #Bertrand #Traorè #firma - clikservernet : Ufficiale: Bertrand Traorè firma per l’Aston Villa - Noovyis : (Ufficiale: Bertrand Traorè firma per l’Aston Villa) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Aston UFFICIALE: Aston Villa, nuovo contratto per Mings. Il difensore ha firmato fino al 2024 TUTTO mercato WEB Jefferson Slack direttore commerciale e marketing Racing Point: un pezzo da 90!

Il BWT Racing Point F1 Team, di proprietà del canadese Lawrence Stroll, ha nominato un peso massimo nell’industria dello sport, Jefferson Slack, come Managing Director – Commercial and Marketing. Si t ...

svelata a Le Mans [VIDEO]

SENZA RIVALI Per la terza volta consecutiva, Toyota si è confermata regina indiscussa della 24 Ore di Le Mans aggiudicandosi l’88° edizione della celebre competizione endurance. E mentre la TS050 Hybr ...

Il BWT Racing Point F1 Team, di proprietà del canadese Lawrence Stroll, ha nominato un peso massimo nell’industria dello sport, Jefferson Slack, come Managing Director – Commercial and Marketing. Si t ...SENZA RIVALI Per la terza volta consecutiva, Toyota si è confermata regina indiscussa della 24 Ore di Le Mans aggiudicandosi l’88° edizione della celebre competizione endurance. E mentre la TS050 Hybr ...