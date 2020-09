Traffico Roma del 21-09-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 settembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane su via della Pineta Sacchetti per un incidente all’altezza di via Francesco crucitti coda in direzione di via di Boccea sempre per incidente su via Gela nei pressi di via Appia Nuova incidente anche in via Emilio Longoni all’altezza di Viale Ferrari code nell’area circostante a Torpignattara proseguono i lavori alla rete idrica oggettiva una navetta bus circolare tra Arco di Travertino la stazione Tuscolana Piazza Lodi Il Pigneto la via Casilina via di Torpignattara e via di Porta Furba sciopero del trasporto pubblico di 24 ore per la giornata di ...