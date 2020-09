(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Non avevo dubbi: inonl'di ridurre il numero dei parlamentari, l'Italia si allinea alla normalità delle altre democrazie europee. Avremo un Parlamento più efficiente e più qualità negli eletti alla Camera e al Senato". Così il senatore M5S Gianluca, sottosegretario ai Rapporti col Parlamento, commenta i dati sulcostituzionale che sembrano attestare la vittoria del sì.

TV7Benevento : Referendum: Castaldi (M5S), 'cittadini non hanno perso occasione'... - carlo_castaldi : @EnricoLetta anche in francia c'e lo stesso referendum? -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Castaldi

Il Tempo

"Non è riducendo i numeri della democrazia che si danno risposte agli italiani" SIENA. «Siamo convinti che le riforme costituzionali debbano seguire un percorso condiviso tra le forze politiche e soci ...Nuovo rinvio per l’apertura delle scuole a Boscoreale. Il sindaco Antonio Diplomatico ha infatti firmato un’ordinanza di chiusura dei seguenti istituti: I.C. 1° “Francesco Cangemi”, I.C. 2° “Francesco ...Aitini e Gualmini pro, Lombardo contro, Lepore riflette. A favore Bugani (M5s). Ostellari (Lega): "Ok, ma vediamo la legge elettorale" ...