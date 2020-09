Psg, pressing per Dele Alli in uscita dal Tottenham (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Psg non molla Dele Alli e prosegue le trattative con il Tottenham Il Psg, finalista dell’ultima Champions League, vuole rinforzarsi e per farlo avrebbe messo gli occhi su un talento inglese. Si tratterebbe di Dele Alli, in uscita dal Tottenham dopo le ultime frizioni con il manager José Mourinho. Secondo quanto riportato dal Guardian, il club parigino avrebbe bussato alla porta dei londinesi chiedendo il centrocampo in prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Psg non mollae prosegue le trattative con ilIl Psg, finalista dell’ultima Champions League, vuole rinforzarsi e per farlo avrebbe messo gli occhi su un talento inglese. Si tratterebbe di, indaldopo le ultime frizioni con il manager José Mourinho. Secondo quanto riportato dal Guardian, il club parigino avrebbe bussato alla porta dei londinesi chiedendo il centrocampo in prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com

