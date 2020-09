Processo Ream, Appendino condannata per falso in atto pubblico (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca Chiara Appendino è stata condannata per falso in atto pubblico nell’ambito dell’inchiesta che la vedeva imputata per il caso Ream. Per la prima cittadina, che aveva a suo carico anche l’accusa di abuso d’ufficio, i pm avevano chiesto un anno e due mesi, ma la pena è stata ridotta sei mesi. Appendino, che ha scelto di essere giudicata con rito abbreviato, si è presentata al Palagiustizia questa mattina poco dopo le 9.30 accompagnata dai suoi legali, gli avvocati Luigi Chiappero e Luigi Giuliano. In aula il giudice per le udienze preliminari Alessandra Pfiffner dopo aver aperto la seduta si è ritirata in camera di consiglio per deliberare. Presente in aula anche l’assessore al Bilancio Sergio ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca Chiaraè stataperinnell’ambito dell’inchiesta che la vedeva imputata per il caso. Per la prima cittadina, che aveva a suo carico anche l’accusa di abuso d’ufficio, i pm avevano chiesto un anno e due mesi, ma la pena è stata ridotta sei mesi., che ha scelto di essere giudicata con rito abbreviato, si è presentata al Palagiustizia questa mattina poco dopo le 9.30 accompagnata dai suoi legali, gli avvocati Luigi Chiappero e Luigi Giuliano. In aula il giudice per le udienze preliminari Alessandra Pfiffner dopo aver aperto la seduta si è ritirata in camera di consiglio per deliberare. Presente in aula anche l’assessore al Bilancio Sergio ...

